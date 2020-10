Massa Lubrense. Chiude il ristorante Le Sirene a Nerano “Una scelta di responsabilità”

Massa Lubrense. Chiude il ristorante Le Sirene a Nerano su Marina del Cantone “Una scelta di responsabilità”

Gentile redazione, vista la crescita esponenziale dei contagi nella nostra regione e dato che in un ristorante nonostante il pieno rispetto del protocollo anti covid risulta spesso difficile nei giorni di grande affluenza, rispettare il distanziamento sociale, il Ristorante Le Sirene chiude temporaneamente per tutelare l’incolumità dei nostri meravigliosi clienti, nonché la nostra famiglia, i nostri dipendenti e quanti ci sono intorno al fine di non contribuire alla possibile diffusione del covid 19. Invito tutti ad essere più responsabili in un momento così difficile. Grazie