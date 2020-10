Massa Lubrense. Bagni e spogliatoi per gli operatori ecologici dello spazzamento ed una serie di servizi per la Protezione civile

Bagni e spogliatoi per gli operatori ecologici dello spazzamento ed una serie di servizi per la Protezione civile. Sono stati ultimati i lavori e sono già in uso i locali che il Comune di Massa Lubrense ha messo a disposizione di Penisola Verde in via Reola.

Nel piano seminterrato dell’edificio di proprietà comunale ospitante la scuola media Pulcarelli sono stati realizzati un gruppo servizi con annesso spogliatoi, due locali deposito per gli operatori di Penisola verde, un locale per il deposito dei motorini sequestrati, un ufficio con annesso uno spogliatoio con servizio igienico dotato di doccia per la Protezione Civile, un ampio deposito per la Protezione Civile delle dimensioni idonee ad ospitare anche i mezzi ad essa in dotazione. È stato, inoltre, ampliato il deposito per la segnaletica della Polizia Locale.

“Finalmente abbiamo assicurato condizioni di lavoro dignitose per gli operatori ecologici addetti allo spazzamento nei nuovi locali di via Reola -commenta Sonia Bernardo- con un investimento di sessantamila euro euro sono stati realizzati bagni,docce e spogliatoi con armadietti personali ed una serie di servizi per la Protezione Civile Comunale”.

I lavori sono stati progettati e diretti dall’ingegnere Antonella De Rosa ed eseguiti dalla Gargiulo Costruzioni Generali su incarico del settore manutenzione del Comune di Massa Lubrense guidato dall’ingegnere Monica Coppola.

“Ora gli operatori ecologici dello spazzamento -conclude Sonia Bernardo- hanno a disposizione vestiario idoneo, mezzi di trasporto, l’utilizzo di una spazzatrice e locali per assicurare l’igiene personale, requisiti essenziali per un lavoro ottimale che mettono gli operatori di Penisola Verde nelle condizioni migliori per garantire migliori standard per il servizio di spazzamento”.