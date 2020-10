Massa Lubrense, affidati i lavori per l’edificio scolastico di Torca

Massa Lubrense. In tutti gli edifici scolastici comunali è stato necessario provvedere all’esecuzione di interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e che detti interventi sono stati concordati con i dirigenti scolastici e con i RSPP. Per quanto riguarda l’edificio scolastico ospitante la scuola primaria e dell’infanzia di Torca sono stati espressamente richiesti gli interventi urgenti ed indifferibili per la messa in sicurezza del cornicione dell’edificio scolastico in quanto nel corso di sopralluogo sono stati osservati fenomeni di carbonatazione del calcestruzzo nonché l’assistenza muraria per l’installazione di nuovo infisso per uscita diretta nell’area esterna da una delle aule della scuola primaria in quanto l’unico livello in cui si articola l’immobile è servito da un solo ingresso.

Il Comune ha provveduto ad affidare i lavori alla ditta individuale “Edil Tizzano” di Massa Lubrense e gli interventi verranno effettuati nelle giornate di sabato e domenica al fine di non interferire con le attività scolastiche in quanto, nonostante la disposta chiusura regionale delle scuole, la scuola materna risulta aperta (CLICCA QUI per leggere la determina).