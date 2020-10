Mascherine e Fiat, riconversione degli stabilimenti di Pratola Serra ad Avellino e Mirafiori per 27 milioni di mascherine al giorno che compra il Governo Ecco cosa scrive Giuseppe Masala su Elzeviro.eu

Ora, ricordiamoci che Domenico Arcuri disse, che il prezzo massimo delle mascherine sarebbe stato di 0,5 euro cadauna.

Io voglio essere buono e ipotizzo che lo Stato comprerà queste mascherine a 0,25 euro cadauna (ma probabilmente non sarà così, sia chiaro e gliele compreranno a prezzo massimo e dunque a 0,50 euro).

27 milioni di mascherine al giorno

per 365 giorni fanno 9miliardi e 855 milioni di maschire in un anno. A prezzo ipotizzato di 0,25 euro fanno 2miliardi e 463 milioni.

Per la precisione 2.463.750.000 euro. Chiaramente ipotizzando un prezzo di 0,25 euro a mascherina. Se come molto più probabile (vista l’aria che tira) il prezzo sarà quello massimo andiamo a oltre 4,9 miliardi di euro. Per dei bavaglini inutili. Si stanno mangiando lo stato.

E c’è ancora chi pensa che non le produrranno per 1 anno, mica la Fiat fa la riconversione degli impianti e l’acquisto dei macchianari per pochi mesi di lavoro. Del resto ci sarà sempre un virus pronto a minacciare la nostra salute.