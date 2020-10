“Mascherina anche in casa” nel nuovo dpcm, Sgarbi commenta: “Conte deve dare via il c***”

Parole durissime e volgarità nelle parole di Vittorio Sgarbi, critico d’arte e opinionista italiano che senza alcun pudore non nasconde il suo disappunto circa il nuovo dpcm varato dal Premier Conte e dal Ministro della Salute Roberto Speranza.

Conte deve via il c**o, come ha probabilmente fatto in altri momenti della sua vita e non rompere i co*****i sulla casa, a casa uno fa quel c***o che vuole – ha esordito Sgarbi ai microfoni di Radio Radio.

Come di inverno ci mettiamo i maglioni, le persone sono abbastanza avvenute da proteggersi, senza bisogno di avere l’assistente che gli spiega quello che devono fare. Hanno rotto il c***o. Si metta anche un mattarello nel c**o – ha concluso Sgarbi nei confronti del Presidente del Consiglio.

Il nuovo decreto ministeriale, ricordiamo, suggerisce di indossare la mascherina anche nella propria dimora in caso di visita da parte di parenti o amici, ma a quanto pare qualcuno non l’ha presa benissimo.