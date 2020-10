Praiano ( Salerno ) Maradona con Salvatore Gagliano al Tritone di Praiano ” Non potevo non ricordare anch’io un GRANDE, il più grande calciatore e per me un’ottima persona. Ho un ricordo STUPENDO del grande Diego .Augurissimi caro Diego” Con questo post Salvatore Gagliano, che è stato anche dirigente in Campania e a livello nazionale, sia per gli arbitri che per il calcio dilettantistico, oltre che dirigente accompagnatore del Napoli, ricorda “El Pibe de Oro” in una gita in barca nella Costiera amalfitana. Con Gagliano e Il Tritone Praiano si disntise fra Positano e Amalfi. Sulla spiaggia di Positano poi il “Diego” locale , Michele Pisacane de Le Tre Sorelle, organizzò una mega festa per il campione.