Mancini dove vai se Immobile non lo metti mai

L’Italia di Mancini ieri è arrivata a Danzica con la fama di squadra brillante che paura fa agli avversari Quella che si è vista nel primo tempo è una squadra che produce gioco ma che al momento di concludere si perde. Per non parlare del centrocampo dove un Jorginho in versione Fantozzi ha sbagliato più del dovuto regalando parecchie ripartenza dei polacchi. Polacchi che hanno sfiorato solo una volta il goal. Su cross rasoterra, Palmieri, il migliore, con una perfetta diagonale impedisce a Lewa di segnare. Per l’Italia è da sottolineare la prova incolore di Belotti. Il giocatore del Toro non ha colpe sui goal sciupati dal momento che non c’è mai in area polacca. Goal mangiati da Belotti e Pellegrini. Buona invece la prova di Verratti e di Palmieri. Nel secondo tempo l’Italia cerca il vantaggio. Ci prova Pellegrini su assist di Florenzi ma non ha fortuna. A centrocampo solo Verratti dà il meglio di sé, viceversa Jorginho sbaglia appoggi su appoggi. La Polonia inserisce Milik, l’ex ormai centravanti del Napoli. Proprio Milik manca il goal nel finale facendo sfilare il pallone che neanche Linetti spinge in rete. L’Italia può chiudere il discorso qualificazione ma Locatelli non fa le cose per bene e arriva tardi all’appuntamento con il goal su cross rasoterra di Kean. Finisce con un buon pari anche considerando che il campo a dispetto dello stadio sembra essere indecente. La prossima contro l’Olanda dovrebbe essere la sfida decisiva per allungare e per classificarsi prima nel girone di Nations League.

Polonia Italia 0-0: risultato e tabellino

POLONIA (4-2-3-1): Fabianski; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski; Krychowiak, Moder; Szymanski (59′ Grosicki), Klich (70′ Milik), Jozwiak (82′ Karbownik); Lewandowski (82′ Linetty). Ct: Brzeczek.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella (78′ Locatelli), Jorginho, Verratti; Chiesa (70′ Kean), Belotti (83′ Caputo), Pellegrini (83′ Berardi). Ct: Mancini.

ARBITRO: Sanchez (Spagna).

AMMONITI: Bereszynski, Kedziora, Belotti.

Pagelle Polonia-Italia

Donnarumma; voto 6,5 Due parate decisive, Una nel primo e l’altra su Linetti . Su quest’ultima se avesse sbagliato sarebbe stato clamoroso.

Florenzi, voto 6,5 Sulla fascia destra è il padrone. Sia in fase difensiva che offensiva fa del suo meglio

Bonucci voto 6 Un bel lancio e nulla più

Acerbi, voto 6,5 Dalle sue parti c’è un giocatore scomodo e forte ma lui non si demoralizza e fa sua la partita.

Emerson Palmieri voto 6,5 Bravo sia in fase offensiva che difensiva. Una diagonale salva l’Italia dalla capitolazione.

Barella voto 5 Perde fiato solo a protestare.

(78′ Locatelli) sv – Poteva essere l’eroe di Danzica ma arriva tardi all’appuntamento con il goal.

Jorginho, voto 3,5 -Ieri in versione babbo natale anticipato. Regala assist agli avversari, perde palloni e contrasti facili da gestire. Il peggiore con lui è una nazionale senza filtro.

Verratti; voto 6,5 Menomale che ieri l’ex pupillo di Zeman non ha avuto voglia di protestare ma solo di giocare come sa. Si sostituisce a Jorginho che è in versione disastro.

Chiesa voto 4,5 : “Giocatore che corre con testa a terra non è giocatore” Avrebbe così sentenziato Boskov. Chiesa è così, non è giocatore di classe.

(70′ Kean) voto 5 Un disastro a destra, Meglio quei pochi minuti a sinistra

Belotti 2,5 Inutile, irritante e deludente. Questo basta per giustificare il voto

(83′ Caputo sv )

Pellegrini voto 6,5 -Ha l’arduo compito di sostituire Insigne. Lo fa con diligenza e senza fronzoli Manca però il goal ma quello arriverà.

(83′ Berardi sv ).

Ct: Mancini. 5,5 – Ritarda la sostituzione di Jorginho con Locatelli. Dovrebbe inserire Immobile al posto di un arruffone Belotti. In pratica parafrasando la canzone cantata da Alberto Sordi e Monica Vitti in “Polvere di stelle” si può dire:” Mancio dove vai se Immobile non lo metti mai”