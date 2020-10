Maiori-Vietri, truffa del falso corriere in costiera amalfitana: i carabinieri indagano

Anziati raggirati in Costiera Amalfitana e truffatori in azione tra Vietri e Maiori. Lo scrive Antonio Di Giovanni per La Città di Salerno.

Come sta accadendo in altre zone della provincia, anche nella Divina sono comparsi i falsi corrieri che recapitano pacchi mai ordinati alle persone anziane. Consegne che prevedono il pagamento in contrassegno. E spesso l’ignaro destinatario, proprio perché avanti con gli anni, ci casca e paga il corrispettivo di un pacco vuoto. Non è mancata neppure la telefonata del falso avvocato che annuncia l’incidente di un parente caro. E chiede soldi per la parcella di una difesa che non c’è. Perché non c’è nessun sinistro e familiare indagato.

L’attività investigativa dei carabinieri della stazione di Vietri, guidata dal comandante Antonio Fogliame, è risalito all’identità dei truffatori che si erano girati l’intera Divina per raggirare gli anziani. Decisivi per l’identificazione si sono rivelati i fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza. I carabinieri raccomandano alle persone sole in casa e agli anziani di non aprire a sconosciuti e di non dare generalità al telefono e nel caso di avvertire subito le forze dell’ordine al numero di emergenza 112. Negli ultimi giorni i militari dell’Arma di Vietri hanno intensificato il pattugliamento del territorio per scoraggiare i truffatori.