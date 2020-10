Maiori. “Unità di progetto Maiori Sicura” riconfermato l’ingegner Antonio Marano

Maiori. Rinnovo conferimento di incarico di responsabile della posizione organizzativa “Unità di progetto Maiori Sicura”. Il sindaco conferma la nomina dell’ing. Antonio Marano, quale responsabile della posizione organizzativa apicale denominata “Unità di progetto Maiori Sicura” con attribuzione delle funzioni relative all’edilizia privata e al condono e alla procedura per la realizzazione dei nuovi loculi e, quindi, tutte le funzioni dirigenziali di cui all’art 107, commi 2° e 3° del D.Lgs 267/2000, in quanto in possesso dei requisiti e delle competenze richiesti ai fini dell’espletamento di suddetta funzione.

Dispone nelle more dell’individuazione dei Responsabili dell’Area Urbanistica e Demanio nonché dell’Area LLPP e tecnico manutentiva, attesa la cessazione dell’incarico dei titolari delle stesse a seguito delle elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020, di incaricare, altresì l’ing. Marano quale responsabile delle predette due Aree Funzionali allo stato vacanti.