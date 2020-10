Maiori (Salerno). Ci siamo recati al porto per intervistare in esclusiva il sindaco di Minori, Andrea Reale, nonché Responsabile alla Sanità per la Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana. Conferenza che si terrà a breve, proprio per un confronto circa i provvedimenti da adottare per arginare l’emergenza sanitaria che negli ultimi giorni ha invaso la Divina.

Stiamo lavorando, tutti i sindaci, per organizzarci meglio e accogliere l’USCA costa d’Amalfi al porto di Maiori, che lavorerà dalle 8:00 alle 20:00 per tutte le esigenze sanitarie connesse al covid-19 – ha anticipato il sindaco a Positanonews. Un grazie anche a voi per tutte le informazioni e le azioni che fate – ha poi aggiunto Reale.

Nella prima fase, la costa d’Amalfi è stata baciata dal signore, con un picco massimo di 22 positivi durante il lockdown. Questo territorio, che rimane un territorio bellissimo e fantastico, si è adeguato alle altre territorialità. Ma chi ci può aiutare? L’USCA, i medici, gli infermieri, i sindaci, ma soprattutto ogni singolo cittadini che, come ho sempre detto, deve essere soggetto attivo di protezione civile, per lui e per gli altri – conclude Reale.

Tutti gli aggiornamenti in seguito alla Conferenza dei Sindaci che, ricordiamo, si terrà alle ore 18 di questa sera.