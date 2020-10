Maiori. Per Capone incognita per il vice, Esposito o Gambardella? Il turismo alla Mammato?

Maiori ( Salerno ) . Si profilano problemi per la scelta del vice sindaco ad Antonio Capone. L’accordo era che lo avrebbe fatto chi prendeva più voti per cui Esposito, ma Chiara Gambardella giustamente fa valere il suo ruolo. Tenebre, cognata dell’architetto Di martino dovrebbe entrare in giunta, ma si parle anche di Reale cugino del sindaco di Minori. Sempre secondo voci di corridoio a Lucia Mammato , che avrebbe contribuito a far vincere Capone, gli si vorrebbe offrire l’ assessorato al turismo.