Maiori. Opposizione al ricorso Ge.Mar sulla De Iusula. Solo in questi giorni è stato pubblicato sull’albo pretorio della cittadina della Costiera amalfitana. Il tutto verte sull’escussione della fideiussione dovuta in seguito al project financing, diventato improponibile per la società di Piano di Sorrento che ha lavorato a Positano. Cosa è la Fideiussione? Si tratta di una somma di denaro fissa, che equivale solitamente all’1% dell’importo del contratto per cui si stipula la fideiussione… L’escussione è l’atto giuridico con il quale il beneficiario attiva la garanzia rilasciata (cioè richiede che il fideiussore paghi quanto dovuto dal debitore che non ha pagato).

Ecco l’atto pubblicato solo nei giorni scorsi.

L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di settembre alle ore 12:00 nella Sede Municipale, convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale. Il Sindaco, Capone Antonio, assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Vista la proposta di deliberazione a firma del Responsabile dell’Area LL.PP. E TECNICO – MANUTENTIVA ad oggetto: “OPPOSIZIONE RICORSO GE.MAR.”;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e di regolarità contabile, resi, rispettivamente, dal Responsabile dell’Area LL.PP. E TECNICO – MANUTENTIVA e dal Responsabile dell’Area FINANZIARIA;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione ad oggetto: “OPPOSIZIONE RICORSO GE.MAR.”;

3. Di incaricare il Responsabile del Servizio interessato all’adozione di tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento;

4. Di comunicare in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 ed all’inserimento nell’Albo on line reperibile sul sito istituzionale dell’Ente;

5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE AREA LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVA PROPONE DI DELIBERARE

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2) di opporsi al ricorso R.G. 759/2020 proposto dalla soc. GE.MAR s.r.l. davanti al T.A.R. Campania avverso e per l’annullamento del provvedimento di cui alla nota prot. 839-0005000 del 09.03.2020 con cui il Responsabile Area Tecnica ha disposto l’escussione degli atti di fideiussione n. BIT0018351/000 in favore della società ricorrente con riferimento alla procedura di project financing per l’affidamento della concessione per la “ …..la demolizione e ricostruzione del complesso e ricostruzione del complesso scolastico sito in Maiori alla Via De Jusola, 2 con apporti di capitali” e di impugnare il medesimo atto di precetto a mezzo di opposizione da proporsi davanti all’autorità giudiziaria competente;

3) di autorizzare il Sindaco a costituirsi nell’atto e a sottoscrivere relativo mandato alla lite;

4) di dare mandato al Responsabile dell’ Area LL.PP e Tecnico Manutentiva dell’adozione degli atti di propria competenza, con particolare riferimento all’assunzione dell’impegno di spesa inerente e conseguente all’affidamento dell’incarico di assistenza, rappresentanza e difesa nel giudizio di cui trattasi.