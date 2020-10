Maiori. Oggi si sapranno i risultati dei tamponi effettuati negli scorsi giorni. A Maiori, in Costiera Amalfitana, pochi giorni fa sono stati effettuati dei tamponi per il Coronavirus, a seguito della positività di una ragazza. Quest’ultima, infatti, ha scoperto di essere stata contagiata in seguito ad una donazione del sangue.

Di propria volontà, amici e familiari da varie parti della Costa d’Amalfi, come Tramonti e Ravello, si sono sottoposti al test. In data di oggi, è atteso il responso, il quale verrà fornito direttamente dalla pagina ufficiale del Comune di Maiori.