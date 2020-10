Maiori nuovo caso di Covid-19 annunciato dal sindaco Capone

Maiori, nuovo caso di Covid-19 annunciato in serata con un post dal Sindaco Capone, si tratta del terzo caso in città in pochi giorni, si sta procedendo alla mappatura dei contatti, mentre si è in attesa di sapere gli esiti dei tamponi effettuati a Minori.

ASL Salerno Voglio avvisare la cittadinanza tutta che l’ mi ha appena comunicato dell’esistenza di un nuovo caso di positività al Covid-19 nella nostra Città. Al fine di tutelare la salute pubblica della nostra comunità, stiamo eseguendo tutte le operazioni di tracciamento della catena dei contatti. Immuni App Invito la cittadinanza a continuare nell’opera di prevenzione quotidiana attraverso l’uso della mascherina, il distanziamento sociale, l’igienizzazione delle mani e a scaricare l’applicazione sul proprio cellulare. Il Sindaco Antonio Capone