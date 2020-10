Maiori. Negativi i risultati dei tamponi dei familiari della ragazza contagiata.

Sono finalmente giunti i risultati dei tamponi effettuati ai familiari della ragazza di 26 anni di Maiori, la cui positività al Coronavirus era stata accertata ad inizio settimana.

Buone notizie, dunque, per il momento. Si è ancora in attesa dei risultati per il fidanzato e degli ulteriori contatti, da Ravello, i quali di propria volontà vi si sono sottoposti.