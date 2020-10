Maiori-Minori: device per la didattica a distanza in consegna agli studenti

Maiori-Minori, Costiera amalfitana. Quest’anno scolastico, alla luce dell’emergenza epidemiologica in atto che impone l’attivazione della didattica a distanza secondo le modalità previste dalle Note del MI, verranno consegnati, in comodato d’uso, i device digitali in dotazione dell’Istituto. Gli aventi diritto saranno avvisati telefonicamente dagli uffici di segreteria.

UTENZA DI MINORI

La consegna avverrà SABATO 24 ottobre 2020 dalla ore 8:30 alle ore 9:30 per l’utenza del plesso di

Minori presso la Scuola Primaria di Minori (SA) in via Giovanni XXIII.

UTENZA DI MAIORI

La consegna avverrà SABATO 24 ottobre 2020 dalla ore 10:00 alle ore 12:00 per l’utenza del plesso di

Maiori in via Capitolo, 2.

La consegna dei device avverrà solo a seguito della firma del contratto di comodato d’uso.