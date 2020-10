L’inviato di “Striscia la Notizia” Luca Abete è riuscito nel suo intento di intervistare il sindaco di Maiori Antonio Capone. La trasmissione di Canale 5 nei giorni scorsi aveva mandato in onda un video nel quale si mostrava un discorso fatto dal primo cittadino di Maiori messo a confronto con un intervento del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca risalente al 2010. Dal confronto emergeva in modo chiaro che le parole del sindaco di Maiori erano stato interamente copiate dall’intervento di De Luca. Tanto è bastato per scatenare la ricerca del primo cittadino maiorese da parte dell’inviato del TG satirico Luca Abate. Non è stata un’impresa facile ma alla fine Abete è riuscito ad incontrare il sindaco Capone il quale ha dichiarato, a sua discolpa e nell’estremo tentativo di difendere il suo operato, di essere di fronte a strumentalizzazioni tipiche del periodo elettorale. Ha affermato di essere a conoscenza che le parole da lui utilizzate fossero state pronunciate in passato da Vincenzo De Luca ma che, a causa della fretta, aveva dimenticato di precisarlo durante il suo comizio.

GUARDA IL VIDEO CLICCA QUI