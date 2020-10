maiori ( Salerno ) . Dopo Positano e Amalfi anche Maiori, il terzo comune al voto in Costiera amalfitana, fa il consiglio di insediamento e la nomina della Giunta . Oggi pomeriggio si è tenuta la cerimonia d’insediamento dell’amministrazione di Antonio Capone riconfermata per un secondo mandato.

La nomina della Giunta

Salvatore Esposito, vice sindaco, la carica data al più votato , con le deleghe ad Ambiente e Territorio.

Gisella Tenebre , politiche Sociali e giovanili.

Chiara Gambardella, l’assessorato ai lavori pubblici e Urbanistica

Mario Ruggiero la delega all’Attuazione delle linee guida programma di governo e alla Protezione Civile.

Cristiano Cremone capogruppo di maggioranza.

Il sindaco si trattiene a se le deleghe al turismo e al bilancio , fra i consiglieri eletti Mariantonia Mammato avrà la delega alla scuola e vigili urbani, Luigi Reale alle attività produttive, Cristiano Cremone alla sanità, Lidia Camera al decoro urbano e alle attività teatrali.

Ma un ruolo è stato assegnato anche ai non eletti Aristide Milo si occuperà di innovazione tecnologica, della sentieristica e della comunicazione, Andrea Alfieri dei contenziosi e dello sport, Francesco Buonocore della cultura, e Generoso Ferrara che ricopre il ruolo di consigliere in un altro comune delle frazioni.

Il Consiglio comunale di insediamento è stato fatto in diretta streaming, buona iniziativa, peccato che sia stata organizzata male perchè vi erano non pochi problemi audio. Non serve a nulla vedere e non sentire bene, sopratutto in questi casi.

Da Positanonews in bocca al lupo e buon lavoro.