Maiori. Iniziati gli screening drive in, auto in fila al porto. Al porto di Maiori, in Costiera Amalfitana, come annunciato nel video in diretta Facebook dal sindaco Antonio Capone, si stanno effettuando diversi tamponi, in modalità drive in, da aggiungersi a quelli della scorsa settimana.

Di supporto la polizia locale, i vigili urbani e, ovviamente, la protezione civile. Le persone all’interno delle auto, che formano una lunga fila, sono in attesa di sottoporsi al tampone. Sono 491 i tamponi disposti, sebbene l’Asl non disponga di una grossa quantità.

“La situazione nella nostra città è la seguente: 219 tamponi fatti, 38 positivi di cui 4 con leggeri sintomi ed 1 guarito. Questa mattina abbiamo completato il tracciamento dei positivi che ci hanno comunicato sabato scorso. In relazione a questo abbiamo chiesto all’Asl di effettuare 491 tamponi nella nostra città. Per questo tracciamento che riteniamo sia puntuale e sia un tracciamento analitico, che ha tenuto conto di tutti i contatti avuti da parte di questi positivi. Dicevo, 491 tamponi a farsi. L’Asl non dispone di una grossa quantità di tamponi, ce l’hanno comunicato oggi. Io ho avuto contatti con Unità di Crisi, con i responsabili dell’Asl di Salerno, quindi andremo avanti un po’ a step nelle prossime giornate in base a quelli che sono i tamponi disponibili e razionati rispetto alla nostra città. Abbiamo anche stabilito delle priorità: innanzitutto bisogna sottoporre a tampone quelli che stanno aspettando da venerdì scorso; poi sottoporremo a tampone i dipendenti della macchina comunale che si deve riavviare: il Comune è chiuso, giovedì prossimo non faremo il consiglio comunale per la mancanza di personale, chiuso anche per i servizi essenziali. Nelle prossime giornate tenteremo di riaprirli, anche in maniera telematica, e con qualche dipendente in presenza. E poi saranno sottoposti a tampone, in relazione al numero che ci daranno, le persone con sintomi, le persone che durante il tracciamento ci hanno manifestato dei leggeri sintomi, o magari hanno avuto una maggiore vicinanza, un maggiore contatto con i positivi che sono risultati l’altro giorno”, ha detto il primo cittadino.

Foto e video di Valeria Civale.