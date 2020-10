Maiori. Il vicesindaco positivo al Covid: “Spero di tornare presto in prima linea per la mia città”.

Nel corso di una diretta Facebook, il sindaco di Maiori Antonio Capone aveva svelato che tra i contagi della cittadina della Costiera Amalfitana era risultato positivo anche il suo vice Salvatore Esposito.

Proprio il vicesindaco, questo pomeriggio, ha deciso di parlare in prima persona della situazione, in un video pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Maiori.

“Giovedì scorso mi sono sottoposto a un tampone e sabato ho avuto il risultato di essere positivo al Coronavirus. Faccio questo video per tranquillizzare le persone a me care e tutti i cittadini che mi stanno mostrando tanta tanta solidarietà e tanto affetto. Veramente vi devo ringraziare, perché non c’è medicina migliore, vi posso assicurare, della vostra vicinanza e delle vostre parole sincere. Do il mio contributo, racconto la mia esperienza molto semplicemente: ho fatto il tampone, sono risultato positivo, mi sono allontanato dalla mia abitazione, sono da solo, ho fornito la lista dei tracciamenti alle autorità competenti. I miei sintomi erano abbastanza lievi: un mal di gola molto forte, un po’ di febbre e qualche dolore alle ossa sporadico. Adesso sono in fase di miglioramento, sto seguendo tutte le indicazioni che mi hanno dato le persone dell’Asl che mi hanno chiamato. So benissimo quello che stanno passando i misi concittadini, è una situazione che abbatte più il morale oltre che il fisico. Io sono amareggiato per ben altro. Purtroppo non posso essere vicino al mio sindaco, alla mia squadra. Vedo il mio sindaco nei video che pubblica molto stanco, molto provato. Io insieme a lui ho vissuto la prima fase del lockdown, il mese di marzo e posso solo immaginare quello che sta passando adesso. La situazione di oggi è molto diversa da quella che riguardava il primo periodo di lockdown: prima c’era da affrontare l’emergenza sanitaria in primis, adesso, oltre quella che è amplificata penso dieci volte, c’è da affrontare tutta la natura ordinaria di quella che è l’attività amministrativa di quello che può essere un comune come il nostro. Sono vicino a lui, alla mia squadra, ai ragazzi della protezione civile, ai carabinieri, alla polizia municipale, ai ragazzi della croce rossa. Loro sono in prima linea, quella prima linea che toccava anche a me, e che adesso purtroppo mi tocca guardare solo dai cellulari e sentire dalla televisione le notizie che riguardano i vari decreti e le varie ordinanze che vengono fuori tutti i giorni. Spero di riprendermi presto e di tornare ad essere in prima linea per la mia città, per il mio paese, per la mia terra. Grazie a tutti dell’affetto e forza Maiori sempre”.