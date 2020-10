Maiori, il sindaco Antonio Capone invita i suoi concittadini a non abbassare la guardia nella lotta al Coronavirus

Maiori. Il sindaco Antonio Capone, in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune, comunica che “In questi giorni il nostro Paese e la nostra Comunità sono sotto pressione per i nuovi casi di contagio da Coronavirus. Non dobbiamo abbassare la guardia: invito tutti a continuare nell’opera di prevenzione quotidiana attraverso l’uso della mascherina all’aperto e al chiuso, il distanziamento sociale, l’igienizzazione delle mani e a scaricare l’applicazione Immuni App sul proprio cellulare.

In particolare vi esorto ad utilizzare la mascherina nelle vostre abitazioni nel caso di visite da parte di conoscenti che non siano vostri congiunti. Conto come sempre sulla vostra collaborazione e sul vostro senso civico. La mia squadra ed io continueremo ad essere al vostro fianco in questo momento di difficoltà”.