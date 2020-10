Maiori, il Dott. Vitagliano: “Sono in quarantena. Attendo l’esito del tampone, ma sto bene”

Maiori (Salerno). Il dott. Lello Vitagliano comunica l’inizio della sua quarantena, dopo esser stato in contatto con un positivo esponendosi potenzialmente al rischio infettivo anche se, fortunatamente, sta bene e qualora dovesse essere malauguratamente positivo al covid-19, non presenterebbe alcun sintomo.

Ecco il messaggio con il quale il dott. Vitagliano lo comunica:

Buongiorno. Il presente messaggio per avvisare che un mio assistito che ho visitato oltre 15 giorni or sono, ieri ha ricevuto notizia di positività al tampone che si è fatto, privatamente. La persona mi ha segnalato al comune nella lista dei contatti.

Di conseguenza, stamani sono stato messo in quarantena. Ho fatto immediatamente il tampone domiciliare, onde ottemperare celermente alle disposizioni ed arrecare il minor disagio possibile all’utenza. In attesa dell’esito, sono sospese tutte le mie attività sanitarie. Ovviamente oggi e domani funziona, come consueto, la guardia medica. Credo che entro lunedì sarà conosciuto l’esito in ragione del quale saranno presi i provvedimenti opportuni per l’attività ambulatoriale e domiciliare dello studio Medico.

È opportuno che tranquillizzi voi tutti che sono in perfetta forma, non ho alcun sintomo e se fossi positivo al covid-19, in queste condizioni, sarebbe per me auspicabile.