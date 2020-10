Maiori, il bollettino del C.O.C. Centro Operativo Comunale – Unità Covid-19: sono 37 gli attualmente positivi

Maiori. Con un post sulla pagina Facebook del Comune, il sindaco Antonio Capone rende noto il bollettino del C.O.C. Centro Operativo Comunale Maiori – Unità Covid-19 e commenta: “Le persone che sono venute in contatto con i positivi attuali e le persone che sono state contattate per essere sottoposte a tampone DEVONO RESTARE IN CASA FINO A NUOVE DISPOSIZIONI: quest’aspetto è fondamentale per poterne uscirne vincenti e il prima possibile da questa condizione.

Faccio appello al vostro senso civico per continuare nell’opera di prevenzione quotidiana attraverso l’uso della mascherina, il distanziamento sociale, l’igienizzazione delle mani e a scaricare l’applicazione Immuni App sul vostro cellulare. Siete sempre stati collaborativi e responsabili: sono certo che, anche questa volta, non farete mancare il vostro importante e prezioso contributo”.