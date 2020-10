Maiori. Guarita la ragazza di 26 anni: tampone negativo per il primo caso di Coronavirus in città. A dare la bella notizia è stato direttamente il sindaco Antonio Capone, con un post pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Maiori, in Costiera Amalfitana, che riportiamo di seguito:

Cari Concittadini,

Inizio col darvi una buona notizia: l’ultimo tampone eseguito a M.A. ha dato esito negativo.

Il primo caso di positività al Covid-19 di questa seconda ondata di contagi nella nostra Città è rientrato.

Fate riferimento solo ai dati ufficiali che comunicheremo dai canali del Comune di Maiori perché queste sono le uniche notizie sulle quali potete fare affidamento: arrivano anche con un poco di ritardo però sono notizie certe, verificate e che divulghiamo non prima di aver contattato i diretti interessati e avviato le operazioni di tracciamento.

In tal senso ribadisco ancora una volta che le persone che sono venute in contatto con i positivi attuali e le persone che sono state contattate per essere sottoposte a tampone DEVONO RESTARE IN CASA FINO A NUOVE DISPOSIZIONI: quest’aspetto è fondamentale per poterne uscirne vincenti e il prima possibile da questa condizione.

Nel corso della mattinata, non appena avremo riscontro da parte dell’Unità di Crisi della Regione Campania, vi aggiorneremo sui dati dello screening effettuato al Porto giovedì scorso con una comunicazione ufficiale in cui faremo il punto sulla situazione della nostra Città.

Siete sempre stati essere collaborativi e responsabili: sono certo che, anche questa volta, non farete mancare il vostro importante e prezioso contributo.