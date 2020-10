Maiori (Salerno). Ci troviamo nella perla della costiera che ha visto la riconferma del sindaco Antonio Capone. Dopo aver ascoltato in esclusiva Salvatore della Pace candidato sindaco della lista “Idea comune” grazie all’inviata Valeria Civale abbiamo incontrato Elvira D’Amato che guidava la lista #maioridinuovo per le ormai trascorse elezioni amminsitrative.

Foto: Valeria Civale

La candidata sindaco, risultata seconda dopo Capone, ci ha confessato il suo entusiasmo per l’esperienza vissuta con la sua lista. Il suo impegno per la città di Maiori non si fermerà e sarà profuso per una opposizione costruttiva per il bene comune. Elvira D ‘Amato non nasconde la sua perplessità riguardo i social e all’uso distorto che ne viene fatto ma ovviamente ne apprezza anche l’utilità.

E’ stata un’esperienza appassionante e posso parlare anche a nome di tutta la lista #maioridinuovo – ha esordito la D’Amato. Tutt’ora, ovviamente, rimarremo uniti e continueremo a lavorare insieme, sia con i componenti della lista, sia con tante persone che ci hanno sostenuto e lavorano con noi.

Poi sul percorso di opposizione che la attende: La nostra sarà un’opposizione basata su critiche costruttive, ovviamente. Governare significa anche operare e delle valutazioni e andare incontro alle scelte di governo con un atteggiamento critico e di massima attenzione verso le scelte da intraprendere. Abbiamo ben presente cosa vorremmo essere e cosa vorremmo fare.

Ascolteremo ance i social, dove si chiacchiera molto – ha aggiunto. Tante volte ci sono spunti interessanti, ma per la maggior parte c’è gente che si intrattiene e offre il proprio pensiero, lo mette in piazza, ma la vita reale è da un’altra parte.

Video di Valeria Civale per Positanonews