Maiori, dopo 40 anni di servizio all’Agenzia delle Entrate arriva il traguardo della pensione per Antonio Crivelli e Vincenzo Torelli

Maiori. Antonio Crivelli e Vincenzo Torelli raggiungono il meritato traguardo della pensione dopo aver prestato servizio per quarant’anni presso l’Agenzia delle Entrate. Amati e benvoluti dai cittadini per la loro gentilezza e disponibilità lasciano sicuramente un vuoto. Purtroppo, visto il periodo di emergenza sanitaria, il loro pensionamento non è stato festeggiato come avrebbe meritato ma noi gli auguriamo di cuore di godersi questo nuovo periodo della loro vita dopo tanti anni di lavoro.