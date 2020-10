Maiori ( Salerno ) . La situazione più preoccupante della Costiera amalfitana è a Maiori , anche se il coronavirus Covid -19 si è diffuso in tutta la Costa d’ Amalfi da Cetara a Positano e Ravello . A Maiori nelle ultime è cresciuta l ‘apprensione dopo che le analisi hanno rilevato 28 nuovi contagi e anche il vicesindaco e due impiegati risulterebbero tra i contagiati. Queste notizie provengono da fonte ufficiali dal primo cittadino della cittadina costiera, dalla pagina facebook del comune.

Adesso è da ricostruire la catena dei contatti anche dopo il banchetto tenuto domenica scorsa a Tramonti . Il gruppo d’opposizione guidato da Elvira D ‘Amato contattata in esclusiva per Positanonews si dichiara soddisfatta dopo aver preso visione dell’ultimo video del sindaco Antonio Capone e rivela che sono stati compiuti passi avanti dopo che il primo cittadino dichiara testualmente che coinvolgerà le opposizioni .

In questo momento particolare ,continua Elvira D’Amato, il gruppo “Maiori di nuovo” è pronto ad offrire il il suo doveroso contributo supportando le istituzioni riguardo anche ai cittadini in difficoltà.

Elvira, che durante la sua brillante carriera in Polizia ha lottato duramente contro la violenza sui minori e i crimini compiuti tramite il web ricevendo anche numerosi riconoscimenti, auspica un efficace contributo delle forze dell’ordine per la sicurezza dei residenti.

Valeria Civale