Maiori, auto in fila per i tamponi al porto con il drive-in: Positanonews sul posto

Al via i tamponi al porto di Maiori (Salerno), dove è in atto la procedura del drive-in per effettuare lo screening su una palazzina – con intero condominio in quarantena – in cui è stata ricostruita la catena dei contatti con i contagiati da covid-19.

Foto: Valeria Civale per Positanonews

Con questa metodologia quasi mai adottata nel territorio, il cittadino resta in auto mentre il personale infermieristico effettua il tampone faringeo indossando gli idonei dispositivi di protezione.

Positanonews, come sempre, è sul posto. Stavolta grazie a Valeria Civale possiamo documentare il modo in cui la costiera amalfitana, colpita duramente da questa seconda ondata di contagi, affronta un ritorno dell’emergenza più duro rispetto al mese di marzo in cui si riscontrava una sorta di immunità.