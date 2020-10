Maiori, arrivano i primi risultati dei test effettuati lo scorso 22 ottobre: al momento sono 28 i positivi

Maiori. Il sindaco Antonio Capone, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica: “Cari Concittadini, questi sono i risultati parziali dei test effettuati a Maiori in data 22.10.2020 aggiornati alle ore 21.30 del 24.10.2020.

I positivi al Covid-19 riscontrati in quella sede sono al momento 28 di cui 26 residenti a Maiori. I rimanenti sono così distribuiti: 1 positivo residente nel comune di Minori ed 1 positivo residente nel comune di Scala.

Il nostro impegno per la tutela della salute pubblica prosegue: siamo già al lavoro per informare i positivi, per tracciare i contatti diretti e predisporre nuovi tamponi. Invito caldamente coloro i quali sono entrati in contatto con un contagiato o sono in attesa di eseguire un tampone o di conoscerne il risultato a rimanere nelle proprie abitazioni. Nel corso delle prossime ore saremo più chiari rispetto alle procedure che stiamo concordando con l’Unità di Crisi della Regione Campania e vi aggiorneremo non appena avremo i numeri definitivi relativi agli esiti dei test. Stiamo producendo uno sforzo massimo nel dare una risposta concreta e celere all’intera comunità: confidiamo nel vostro supporto che ci consentirà di uscirne quanto prima da questo brutto momento”.