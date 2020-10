Maiori, Amalfi, Ravello gli auguri di Laurea a Ninny Capone, Chiara D’Esposito e Viviana Viviani . Le belle notizie sono ancora più belle in questo momento in Costiera amalfitana e laurearsi è davvero un’impresa che va festeggiata e noi di Positanonews ci teniamo a dar gli auguri . Particolarmente positivo è vedere come siano le donne ad avere una maggior resilienza . Un particolare augurio a Ninny Capone, figlia del sindaco di Maiori Antonio Capone, che a Positano viene già apprezzata per la sua bravura nel design , una passione che le apre una strada di successi. Ad Amalfi passiamo alla scienza Chiara D’esposito ha conseguito la laurea triennale in Biotecnologie per la salute a Napoli, mentre a Ravello Viviana Vivani si è laureata a Salerno in Management & Innovation System con la tesi su “L’importanza degli eventi nel marketing. Il caso Ravello Festival”, evidente come da una manifestazione vi sia stato uno stimolo alla crescita culturale e professionale del territorio. Ad Maiora ragazze