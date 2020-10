Maiori, aggiornamenti dai tamponi drive-in al porto: lunghe attese, ma grande efficienza

Maiori. Positanonews è sul posto grazie a Valeria Civale per aggiornamenti, alle ore 13.30 circa, riguardo i tamponi in corso al porto tramite il metodo drive-in che ha consentito alle autorità di effettuare un centinaio di test in una sola giornata. A breve si sapranno i risultati dei test.

Foto: Valeria Civale

Non sono mancate, ovviamente, le lunghe attese, ma tutto procede regolarmente. Fondamentale il supporto da parte delle forze dell’ordine e Protezione Civile, che hanno consentito di svolgere le operazioni nel più breve tempo possibile.

Lo screening, ricordiamo, si è reso necessario per individuare i cittadini positivi dalla catena dei contatti ricostruita dagli altri contagiati in una palazzina per la quale era stato disposto l’isolamento.

