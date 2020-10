ll Napoli sbatte contro il muro olandese. Ma è anche colpa di Ringhio

Clamoroso al San Paolo. Si potrebbe iniziare così a raccontare una partita strana per tanti motivi. Il Napoli inizia male la sua avventura europea perdendo in casa contro l’AZ Alkmaar che è venuto a Napoli solo per raggiungere un solo obiettivo, Non giocare. Non solo non ha giocato ma ha anche segnato sull’unico contropiede effettuato. Il Napoli da par suo si è dimostrato lento e deficitario nei giocatori più importanti a partire dalla difesa. Koulibaly che dovrebbe pensare solo a difendere invece ha cercato l’assolo senza successo andando ad ingolfare la zona offensiva del Napoli. Politano nel primo tempo è stato la brutta copia del giocatore ammirato contro l’Atalanta e Mertens invece non è stato capace di velocizzare l’attacco azzurro. Inoltre in campo si è visto un Lobotka lezioso e lento che non permette al Napoli di esprimersi al meglio. Nei primi 45′ si conta solo un’azione pericolosa del Napoli. C’e’ un rigore netto non assegnato al Napoli .Politano taglia in due l’area con un cross dalla destra. Si inserisce Lozano che viene trattenuto per un braccio da Svensson. Proteste del messicano, ma l’arbitro lascia correre. L’occasione d’oro viene sciaguratamente mancata da Mertens su assist perfetto di Osimhen. Erroraccio non da Mertens che conferma la brutta serata del folletto belga. La squadra azzurra rientra negli spogliatoi sul risultato di 0-0 Per gli olandesi solo un’occasione di Sugawara causata da un errore, uno dei tanti di Koulibaly in combinata con Fabian Ruiz. Nel secondo tempo la svolta negativa. La squadra olandese si chiude a riccio intorno al suo portiere ed un gioco lento e monotono del Napoli lo favorisce. I giocatori del Napoli verticalizzano poco e sono lenti nei cambi di campo. Gli olandesi al 57′ imbastiscono un contropiede che non viene fermato dal centrocampo del Napoli in netta inferiorità numerica, il pallone passa a Svensson che crossa rasoterra. Koulibaly dorme e De Wit segna. Osimhen di testa manda il pallone fuori. Gattuso, tardivamente, inserisce Mario Rui, sarebbe stato meglio metterlo dall’inizio visto la partita di Hysaj, e Petagna. Questi imbastiscono un’azione pericolosa. Cross di Mario Rui e Petagna di testa sfiora il goal. Il resto della sfida è caratterizzato da continui cross che sono preda della muraglia olandese che in 8, l’anima del Paron Rocco s’è impossessata del mister dell’Az Akmaar, si difende davanti al portiere. Al fischio finale c’è la rabbia e la delusione di non essere riuscito a vincere sia a causa del non gioco degli olandesi sia a causa di numerosi errori del mister. In primis non può fare giocare Hysaj quando devi cercare di vincere e non metti Mario Rui, che sta bene, dall’inizio. Seconda colpa è di aver messo Mertens quando Dries non sta bene fisicamente. L’inserimento di Lobotka sembra essere azzardato. Sarebbe stato meglio giocare con un mediano di spinta e liberare Fabian Ruiz che solo nel primo tempo ha dato sprazzi di bel calcio.

Napoli Az Alkmaar 0-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 57′ De Wit (A)

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj (58′ Mario Rui); Fabian, Lobotka (65′ Demme); Politano (82′ Bakayoko), Mertens, Lozano (58′ Insigne); Osimhen (65′ Petagna). A disposizione: Contini, Ospina, Demme, Bakayoko, Mário Rui, Insigne, Ghoulam, Rrahmani, Petagna, Manolas.

All. Gattuso

AZ ALKMAAR (4-3-3): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midsjo (87′ Leeuwin), De Wit, Koopmeiners; Sugawara, Stengs, Karlsson (87′ Guðmundsson). A disposizione: Verhulst, Evora, Goudmij, Taabouni, Leeuwin, Guðmundsson, Gullit, Velthuis.

All. Slot

AMMONITI: De Wit, Koulibaly