L’Italia e l’Europa alla prova dell’emergenza. RavelloLab

Il nesso cultura-sviluppo è al centro delle elaborazioni dei Colloqui Internazionali “Ravello Lab”, promossi dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e da Federculture, nell’intento di contribuire alla ridefinizione di politiche pubbliche sulla base dei principali documenti prodotti dalle Istituzioni nazionali e sovranazionali in tema di tutela e valorizzazione delle risorse culturali.

La XV edizione si propone di collocare il patrimonio culturale in una posizione di rilievo nel progetto di rilancio dello sviluppo dell’Europa, tenuto conto peraltro che la data di svolgimento dell’incontro coinciderà con il delicato passaggio della presentazione all’UE dei piani per il recovery fund. Nella speranza che venga destinato un contributo sostanzioso per la parte riguardante la Cultura, Ravello Lab intende orientare i lavori e le successive ‘raccomandazioni’ a sostegno di proposte per l’investimento di risorse nel settore, anche attraverso concrete indicazioni per il loro impiego.

Peraltro la sessione d’apertura (15 ottobre pomeriggio) sarà dedicata, con una riflessione a più voci, alla Conferenza sul Futuro dell’Europa, il cui inizio era stato programmato dalle Istituzioni dell’Unione Europea per maggio scorso e poi rinviato al prossimo autunno.

Come ogni anno un ristretto gruppo interdisciplinare di panelist si confronterà sulle due tematiche, fortemente interconnesse.

Panel 1 | La sostenibilità delle imprese culturali post Covid.

Panel 2 | Progettazione, gestione e sostenibilità nell’era del digitale

Programma I lavori si svolgeranno a partire da giovedì 15 ottobre. L’intera giornata di Venerdì 16 ottobre sarà dedicata ai Panel 1 e 2 (in sessioni parallele). Panel 1 Chair: Fabio Pollice, Rettore Unisalento; Key-note Speaker: | Carla Barbati, IULM | Samanta Isaia, Direttore Gestionale Museo Egizio Torino | Stefano Karadjov Direttore Fondazione Brescia Musei | Daniela Savy, UNINA Panel 2 Chair: Pierpaolo Forte, Unisannio Key-note Speaker: Piero Dominici Università di Perugia | Valentina Montalto Ispra Joint Research Centre of the European Commission | Erminia Sciacchitano MiBACT | Fabio Viola Associazione TuoMuseo Sabato 17 ottobre, dopo la presentazione delle risultanze dei due panel, avrà luogo la tavola rotonda conclusiva.

PROGRAMMA

Giovedì 15 ottobre 2020 – ore 15.30

Apertura e saluti istituzionali

Salvatore Di Martino Sindaco di Ravello

Almerina Bove Commissario Fondazione Ravello

Alfonso Andria Presidente Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e Comitato Ravello Lab

Rosanna Romano Direttore DG Turismo e Cultura Regione Campania

Lorenzo Casini Capo di Gabinetto Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo*

16.00-17.30

Il contributo di Ravello Lab alla CONFERENZA SUL FUTURO DELL’EUROPA

Coordina:

Maurizio Di Stefano Presidente ICOMOS Italia

Partecipano:

David Sassoli Presidente del Parlamento Europeo (videomessaggio)

Piervirgilio Dastoli Presidente Movimento Europeo

Erminia Sciacchitano MiBACT, Funzionaria Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Alessandra Vittorini Direttore Fondazione Scuola Beni e Attività Culturali

Isabella Adinolfi Membro Commissione Cultura e Istruzione PE*

17.30-18.30

Patrimoni UNESCO. La gestione dell’immateriale al tempo del Covid, tra sostenibilità e ICT. La Rete delle grandi macchine a spalla italiane

Coordina:

Claudio Bocci Consigliere Delegato Comitato Ravello Lab

Partecipano:

Patrizia Nardi Progetti UNESCO Rete delle grandi Macchine a spalla italiane

Leandro Ventura Direttore Istituto Centrale per il Patrimonio Culturale Immateriale*

Stefania Baldinotti Direttore Archivio Audiovisivi ICPCI MiBACT

Maurizio di Stefano Presidente ICOMOS Italia

Paolo Russo Membro Commissione Bilancio Camera dei Deputati

Al termine:

Cerimonia di conferimento del Premio Nazionale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale materiale e immateriale “PATRIMONI VIVENTI” 2020

* in collegamento

Venerdì 16 ottobre – ore 9.30/19.00

Panel 1 | La sostenibilità delle imprese culturali post Covid

Chair: Fabio Pollice Rettore UniSalento

Keynote Speaker: Carla Barbati IULM | Stefano Karadjov Direttore Fondazione Brescia Musei | Samanta Isaia Direttore Gestionale Museo Egizio Torino* | Daniela Savy UNINA

Partecipanti

Adalgiso Amendola Direttore CELPE – Università Salerno

Riccardo Braca Commercial Manager Nazionale ENGIE Servizi SpA

Franco Broccardi Studio Lombard

Raul Caruso Università Cattolica*

Stefano Consiglio Università di Napoli Federico II

Umberto Croppi Direttore Federculture

Paola Raffaella David già Dirigente Servizio 1, DG Bilancio MiBACT *

Marco D’Isanto Ordine Commercialisti Napoli

Davide De Blasio Consigliere Made in Cloister Napoli

Maurizio Di Stefano Presidente ICOMOS Italia

Antonella Galdi Vice Segretario Generale Anci

Paolo Giulierini Direttore MANN Napoli

Pietro Graziani CUEBC Direttore Responsabile Territori Della Cultura Rivista online

Salvatore Claudio La Rocca CUEBC Responsabile delle Relazioni Istituzionali

Francesco Mannino Direttore Officine Culturali

Mita Marra Università di Napoli Federico II

Marco Minoja Direttore Cultura Comune di Milano

Marcello Minuti Coordinatore Generale Fondazione Scuola Beni e Attività Culturali

Marco Molendini Presidente Jazz Italian Platform*

Filippo Montesi Human Foundation*

Stefania Monteverde Consorzio Marche Spettacolo

Fabio Pagano Direttore Parco Archeologico dei Campi Flegrei

Cinzia Perugini Itinera Consulting

Giovanni Pescatori Responsabile Settore Arte e Cultura ENGIE Servizi SpA

Pietro Petraroia Direttore Rivista “Il Capitale culturale”

Andrea Rebaglio Vice Direttore Area Arte e Cultura Cariplo*

Severino Salvemini Università Bocconi

Vincenzo Santochirico Presidente Fondazione Sassi

Ludovico Solima Università di Napoli Federico II

Valdo Spini Presidente AICI*

Sergio Valentini Direttore Promozione e Sviluppo del Territorio Unioncamere Lombardia*

Gerald Wagenhofer Coordinator Project consortium INCREAS / FLIP 2*

* in collegamento

Panel 2 | Progettazione, gestione e sostenibilità nell’era digitale

Chair: Pierpaolo Forte Università del Sannio

Key-note Speaker: Piero Dominici Università di Perugia | Valentina Montalto Ispra Joint Research Centre of the European Commission*| Erminia Sciacchitano MiBACT | Fabio Viola Associazione TuoMuseo

Partecipanti

Maria Grazia Bellisario UNINT Università degli Studi Internazionali di Roma

Alessandro Bollo Direttore Fondazione Polo del ‘900

Fabio Borghese Direttore Creactivitas

Aurelio Bruno Nucleo Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici MiBACT*

Michela Cascasi Servizio II DG Musei MiBACT*

Cristina Chiavarino Direttore Area Arte e Cultura Cariplo*

Annalisa Cicerchia ISTAT*

Achille Coppola Segretario Ordine Nazionale Commercialisti

Emmanuele Curti Matera Hub

Carmen De Luca Consigliere ICOMOS Italia

Sandro Debono Consultant Culture Office of President of Republic (Malta)*

Giuseppe Di Vietri Presidente Genius Loci

Valeria Fascione Assessore “Internazionalizzazione Start up – Innovazione” Regione Campania

Luciano Galimberti Presidente ADI

Alberto Garlandini Presidente ICOM – International Council of Museums*

Monica Gattini Bernabò Direttore Generale Fondazione Milano Scuole Civiche

Antonello Grimaldi Dirigente Unità di Supporto Specialistico Comunicazione, Relazioni Esterne e Stampa-Consiglio Regionale Lombardia

Renzo Iorio Ceo NUGO*

Anna Maria Marras AVICOM ICOM International Committee for Audiovisual, New Technologies and Social Media

Maria Grazia Mattei Presidente MEET | Fondazione Cariplo

Marco Meneguzzo Università di Roma 2

Mirco Modolo MiBACT

Francesco Moneta Presidente Comitato Cultura + Impresa

Bertram Niessen cheFare

Valentino Nizzo Direttore Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

Paolo Petrocelli Assistente Sviluppo Internazionale Relazioni Esterne Teatro Opera Roma*

Agostino Riitano Coordinatore Comitato Promotore candidatura “L’incisione a cammeo di Torre del Greco” a Patrimonio Immateriale dell’Umanità

Francesco Spano Segretario Generale Human Foundation

Maurizio Vanni CEO MVIVA

* in collegamento

Sabato 17 ottobre ore 9.30/10.30

Umberto Croppi Direttore Federculture

Fabio Pollice Chair Panel 1

Pierpaolo Forte Chair Panel 2

Ore 10.30/12.30

Tavola rotonda conclusiva

Coordina:

Alfonso Andria Presidente Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e Comitato Ravello Lab

Partecipano:

Vincenzo Trione Presidente Fondazione Scuola Beni e Attività Culturali e Preside Facoltà Arti e Turismo, IULM Milano

Massimo Osanna MiBACT Direttore Generale Musei*

Vincenzo Boccia Presidente LUISS “Guido Carli”

Francesco Caruso Ambasciatore*

Antonio Bottiglieri Presidente SCABEC (Società Campana Beni Culturali)

Isabella Adinolfi Membro Commissione Cultura e Istruzione PE

Riccardo Nencini Presidente Commissione Cultura Senato della Repubblica

Andrea Cancellato Presidente Federculture

Conclusioni:

Anna Laura Orrico MiBACT Sottosegretario Beni Culturali