Lillo ricoverato per Covid a Roma: «Ho abbassato la guardia, il virus mena». Lillo ricoverato per Covid all’ospedale Gemelli di Roma. Il famoso comico, al secolo Pasquale Petrolo, che insieme a Claudio Gregori compone il duo Lillo&Greg, ha svelato ieri di essere stato contagiato dal Coronavirus. Lo ha fatto in diretta durante un videocollegamento con il Festival del cinema di Salerno Linea d’Ombra. «È una cosa che dura venti giorni, con dolori fortissimi alle ossa e alle ginocchia. Ma voglio rassicurarvi, sto sul pezzo», ha raccontato quando ancora si trovava in isolamento domiciliare. Poi a distanza di poche ore, il trasferimento in ospedale.

«Conosco il motivo per cui sono ricoverato per #Covid al Gemelli di Roma», il nuovo messaggio di Petrolo diffuso oggi da Radio 2 per cui il comico conduce insieme a Greg la trasmissione “610”. «Se lo conosco – aggiunge Lillo -vuol dire che ho presente la leggerezza che ho compiuto. Mai abbassare la guardia, il virus c’è e mena forte! Ve lo assicuro!».

L’appello del comico, lanciato il giorno prima al Festival salernitano, è ad avere tutti la massima attenzione: «Si può fare tutto, ma in sicurezza. Bisogna stare molto attenti. È un virus di una forza devastante». Lillo ha fatto anche un post su Instagram: «È un’influenza moltiplicata per dieci. Io so perché me lo sono preso – scrive – so di aver fatto una ‘stronzata’, non la rifarei, anche perché a causa di questa ‘stronzata’ me lo sono preso». «Si può fare tutto, ma in sicurezza. Bisogna stare molto attenti. È un virus di una forza devastante». «Non è successo al cinema – spiega Lillo pensando al contagio – il cinema rispettando le regole è un posto molto sicuro. C’è una distanza calcolata tra le persone, bisogna indossare la mascherine per tutta la proiezione. Ma se ti va di vedere un film al cinema lo puoi fare veramente senza alcun tipo di pericolo».

Fonte Il Mattino