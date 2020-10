Lieve calo dei contagi in Campania: il bollettino di oggi segna 395 positivi, ma 2 decessi

COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL’UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA

Leggero calo dei contagi in Campania rispetto ai giorni scorsi in cui i cittadini risultati positivi al covid-19 hanno sforato il tetto dei 400, raddoppiando i numeri delle altre regioni d’Italia. Impossibile parlare già dei primi effetti delle ultime ordinanze restrittive del Governatore Vincenzo De Luca, ma auspichiamo in un graduale calo di questi numeri.