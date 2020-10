L’idea innovativa da Vico Equense: ecco l’ufficio turistico nel bar

In tempi in cui si parla di ufficio turistico e destagionalizzazione a Positano con l’amministrazione Guida, l’idea innovativa in questi termini arriva da Vico Equense, dove abbiamo scoperto per puro caso un ufficio turistico all’interno di uno dei bar ai quattro angoli di piazza Umberto I.

Abbiamo creato quest’idea innovativa ed uno strumento che noi forniamo agli ospiti delle strutture ricettive del territorio per prenotare tutti i servizi locali, dalla prenotazione di un ristorante fino al tour in barca, escursioni e quant’altro – affermano Vincenzo ed Elvira, i ragazzi di Be-Itinerary.