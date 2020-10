Liccardi manda in paradiso i diavoli di Sorrento

Grande vittoria del Sorrento allo stadio Iacovone di Taranto. Forse nella trasferta più difficile la squadra di Fusco si dimostra corsara vincendo per 1-2 e vendicando la sconfitta dell’anno scorso che fece preoccupare la tifoseria dei diavoli sorrentini. La partita nel primo tempo finisce 0-0. Nel secondo tempo il Taranto tenta la vittoria cercando il gioco sulle fasce mentre il Sorrento tenta di amministrare il gioco. Lo fa perfettamente. Si chiude in maniera granitica ma poi riparte senza paura di segnare. Così arriva il primo goal dei diavoletti di Sorrento. Calcio d’angolo dalla destra e colpo di testa di Cacace che batte il portiere del Taranto. La gioia dei giocatori del Sorrento dura poco perchè i tarantini pareggiano subito. Calcio d’angolo dalla sinistra il portiere del Sorrento s’impappina il pallone viene rimesso dalla testa di un giocatore del Taranto e arriva a Matute che segna. Il Sorrento di quest’anno, anche l’anno scorso era così, è come il gatto e ha sette vite. Soprattutto ha una panchina lunga ed un centravanti che assomiglia all’ex messinese Zampagna. Il suo nome è Liccardi la sua caratteristica la bomba da lontano. Questa bomba esplode al 75′ quando ” uccella ” il portiere del Taranto. C’è un rigore quasi negato dall’arbitro per fallo su Kamara. L’arbitro non solo non assegna un dubbio rigore ma ammonisce per parapiglia il giocatore. Il Taranto recrimina per un fallo di mano inesistente. La partita, dopo 5′ di recupero dove soffre il Sorrento, finisce con la vittoria dei costieri. I diavoli con questa vittoria vanno in Paradiso e possono sognare momenti di gloria.