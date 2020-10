Lettera a Positanonews. “Autorità in Costiera amalfitana hanno un piano per la pandemia? Positano e Praiano si consorzino per residence per gli asintomatici” E la Covid Map?

Lettera a Positanonews. “Autorità in Costiera amalfitana hanno un piano per la pandemia? Positano e Praiano si consorzino per residence per gli asintomatici” .

UNA NOSTRA PREMESSA SULLO STATO DELLE COSE IN COSTIERA AMALFITANA

Una lettera che condividiamo totalmente, dopo i tanti casi a Minori e Maiori , la situazione in Costa d’ Amalfi sembra non essere più così idilliaca. La lettera di Giuseppe Casola, nostro assiduo lettore, è molto interessante e la condividiamo in toto. A ragion veduta non c’è alcun piano. Non solo la conferenza dei sindaci della Costa d’ Amalfi, nonostante vi siano state le elezioni di tre sindaci con l’avvicinarsi della nuova prevista e prevedibile ondata, non si è degnata neanche di riunirsi. Ci vorrebbe una Covid Map come in altri comuni in Penisola sorrentina, siamo in continuo contatto anche con Sorrento e Vico Equense, per informare e tranquillizzare i lettori . La Covid Residence è una ottima idea, abbiamo intervistato tanti contagiati da coronavirus Covid-19 e tantissimi sono ricoverati anche se asintomatici occupando posti letto in ospedale ( almeno tre ora a Boscotrecase per esempio ) . Per non parlare poi della tempistica dei tamponi da fare e dei risultati, a Positano ancora aspettiamo quelli di un caso di cui si sa che è positivo da almeno quattro giorni….

ECCO LA LETTERA

Gentile Direttore buonasera,

Ti chiedo ospitalità al fine di esternare le mie preoccupazioni che certamente saranno comuni a tutti.

Vista la esponenziale progressione numerica delle nuove persone che quotidianamente restano contaminate dal covid-19, vista la totale incertezza circa il numero dei posti disponibili in terapia intensiva e semintensiva ( già completamente occupati, stando ad alcuni srvizi televisivi) negli ospedali Campani, mi sembra ovvio dire di cercare di non restare contaminati utilizzando tutti i presidi che ci vengono quotidianamente e continuatamente suggeriti: Mascherina, distanziamento personale e frequente lavaggio e/o igienizzazione delle mani.

Siamo stati, ancora ad oggi In costiera Amalfitana e a Positano in particolare, nonostante i casi presentatisi, forse bravi ma certamente molto fortunati sotto un profilo sanitario.

Ora la domanda che mi pongo è la seguente: Le Autorità locali preposte, sia sanitarie che amministrative, hanno pronto un piano per fronteggiare un aggravarsi ulteriore della pandemia?

Se si, possiamo venirne a conoscenza?

Credo che una buona idea sarebbe che Positano e Praiano, che potrebbero consorziarsi, potrebbero prevedere due diversi “residence” dove alloggiare, in uno, gli eventuali positivi asintomatici ed in un altro le persone che con questi sono stati in contatto e che debbono restare in quarantena.

Sottrarre sia gli uni che gli altri alla coabitazione familiare potrebbe dare un ottimo contributo alla limitazione dei casi che diversamente, temo, avranno una diffusione rovinosa