Le regole sulla mobilità dalle 18 alle 23

Ecco tutte le regole di come muoversi all’interno della città dalle 18 alle 23

1

Fino a che ora si può

mangiare al ristorante?

«Sostanzialmente a pranzo e comunque fino alle 18».

2

I ristoranti sono aperti

al pubblico sabato e domenica?

«Sono aperti al pubblico,

ma solo a pranzo»

3

Si può prendere una pizza da asporto dopo le

18?

«Sì, è possibile ma solo fino alle 22.30»

4

É consentito prendere

un caffè al bar dopo le

18?

«No, anche in questo caso

è consentito solo l’asporto».

5

Fino a che ora è possibile usufruire di un servizio delivery?

«L’ultima consegna va effettuata cinque minuti prima

delle 23, quindi si può ordinare fino alle 22.30»

6

Dopo le 18 si può chiamare il bar e per la consegna di un aperitivo in

ufficio o presso il proprio negozio?

«Sì può. Per i bar valgono

le stesse regole in vigore per

ristoranti e pub».

7

Al ristorante quante

persone possono stare

sedute allo stesso tavolo?

«Quattro persone al massimo. Il numero può salire se

si tratta di un gruppo di avventori conviventi».

8

Resta l’obbligo per i ristoratori di rilevare le

generalità dei clienti?

«Il protocollo è quello introdotto con la riapertura dei

locali. Dunque identificazione attraverso il documento

di una persona per tavolo, rilevazione delle temperatura,

gel all’ingresso e in sala» .

9

A che ora scatta il coprifuoco?

«Alle 23 in punto»

10 La mezz’ora di tolleranza per il rientro a

casa è sempre valida?

«No, riguardava quelli che

uscivano dai locali e potevano esibire uno scontrino del

ristorante ai controlli. I ristoranti sono chiusi al pubblico

e dunque è venuta meno la

premessa della deroga».

11 Per quali motivi si

può uscire dopo il coprifuoco?

«Per motivi di lavoro o per

«comprovata e grave necessità». Bisogna esibire un modulo di autocertificazione alle forze dell’ordine. Chi ne è

sprovvisto può comunque richiederlo agli agenti».

12 Dopo le 23 si può portare il cane a spasso?

«Tecnicamente non è concesso. Anche se i molti proprietari di cani invocano indicazioni in merito più tolleranti dal momento che sono

tanti i quattro zampe che

hanno bisogno di una passeggiata a ridosso della mezzanotte per non far danni in

casa nelle ore notturne. É comunque tassativo restare nei

dintorni di casa per assecondare le necessità di Fido».

13 In quali orari si può

praticare la corsa?

«Dalle 6.30 alle 8, anche

senza mascherina e nei parchi cittadini».

14 Quali sono le deroghe relative al divieto

di spostamento fra

province?

«Motivi di salute, comprovati motivi di lavoro, comprovati motivi di natura familiare, motivi scolastici o

relativi ad attività formative e

socio-assistenziali. Anche in

questo caso farà fede una autocertificazione»

15 Cosa rischia chi ignora i divieti?

«Dalle multe da 400 a 1000

euro a serie conseguenze penali — che prevedono anche

la reclusione — per dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale».

