Meret 7 – Ha il merito di salvare sull’ultima offensiva del Benevento smanacciando un pallone molto insidioso e impedendo a Gattuso e al Napoli di rivedere le streghe.

Di Lorenzo 6 Meglio in fase offensiva che in quella offensiva. Nel primo tempo è inguardabile lui ed il suo compagno di fascia, Lozano. Nel secondo tempo bravo a proporsi in fase offensiva costringendo il terzino dirimpettaio a difendersi. Meglio quando entra Politano anche se nel finale è poco attento a coprire la fascia.

Manolas 6 – Errore grave sul goal di Roberto Insigne. Si oppone prima a Lapadula ma deve stringer sul fratello di Lorenzo nell’azione del goal

Koulibaly 6 – Sufficiente la prova di Kalidou. Almeno non si sforza ad ingolfare la squadra quando il centrocampo è in inferiorità numerica, come sempre accade.

Mario Rui 7 Il migliore in fase difensiva. Poco offensivo nel primo tempo, Nei secondi 45’ però il suo atteggiamento in campo cambia Supporta il centrocampo del Napoli. Le migliori cosa le fa in fase difensive quando con due diagonali impedisce al Benevento di pareggiare andando a mettere anche una pezza su un’uscita poco decisa di Meret.

Bakayoko 6 Gioca sottotono e si vede. Spalle alla porta e marcato da Dabo o Schiatarella gioca pochi palloni. Nel secondo tempo è più presente in campo. Alla fine per recuperare un pallone s’infortuna al ginocchio. Speriamo bene

(dal 74′ Demme sv)

Fabian 6 Forse l’unico che gioca con le spalle rivolte alla linea del fallo laterale. Per questo motivo gioca parecchi palloni. Primo tempo sottotono. Nel secondo cresce alla distanza ed il Napoli ne approfitta. Unico neo i tiri da lontano. Ci prova poco e quando ci prova tira male e pure…!

(dall’87’ Lobotka sv)

Lozano 5 Su di lui un altro rigore netto non assegnato Come se gli arbitri ce l’avessero con lui. Gioca male a destra dove commette un’infinita di errori tecnici che lui non può e non deve commettere. È poco cazzuto come riferirà in sala stampa Gattuso. Deve essere più convinto. La brutta copia di contro l’Atalanta.

(dal 58′ Politano 6,5 – Spacca la partita Fa meglio di Lozano, non ci voleva tanto. Fornisce l’assiist per Petagna, La sua prova è macchiata da tre stupidaggini. La prima causata dalla smania di fare goal, non passa ad Osimhen. La seconda è un goal mangiato che avrebbe chiuso la pratica. La terza è più grave, il fallo da cui genera una pericolosa punizione di Sau che Meret manda alto.)

Mertens 5 – Come con l’AZ molto male. Non detta mai il passaggio a Fabian Ruiz e a Bakajoko. Non fa nessun movimento di vai e dai ad elastico. È fermo sul campo. Poco meglio nel secondo tempo ma non è il folletto che si conosce.

(dal 58′ Petagna 7 L’uomo vittoria. In questi casi in cui la sfida non si sblocca la squadra ha necessario bisogno di un ariete che riesce a farsi spazio tra le maglie avversarie, a creare spazi utili in cui i compagni riescono ad inserirsi e, cosa fondamentale, a segnare)

Insigne 10 e lode – Il fuoriclasse di Frattamaggiore, criticato per i suoi tiri a giro, finalmente colpisce di collo piede dimostrando che lui sa tirare di collo se messo nelle condizioni giuste invece gli altri di calcio non e capiscono niente. Il bambino viziato dei primi tempi adesso è un uomo che in campo si prende le sue responsabilità e che merita a pieno titolo, chi dice il contrario sbaglia, la fascia di capitano, quella fascia portata con onore da grandi campioni. Partita da 10 con la lode del goal.

(dall’87’ Ghoulam sv)

Osimhen 6 Arruffone e svogliato. Manca di testa un goal fatto. Non offre neanche spazio ai suoi compagni. Una giornata storta.

Gattuso. 6 Meriterebbe 5 per l’ostinata idea di far giocare il Napoli con due centrocampisti. Si vede da lontano che è una squadra che a lungo andare non riesce a sostenere il peso di 4 attaccanti pure se hai Bakayoko che è pezzo di Marcantonio. La conferma è data dall’azione del goal giallo-rosso. Se ci fosse stato un giocatore come Callejon lo si poteva pure attuare sto modulo e quindi non ci sarebbe stata ripartenza del Benevento e quindi il goal. Potrebbe andare bene in fase offensiva se qualcuno ritornasse. Altro svantaggio lo crea ad Osimhen, il ragazzo si sente ingolfato in questo schema, dovrebbe agire in profondità ma ciò non succede. Quindi è un azzardo È bravo, ma non ci vuole la