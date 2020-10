Le pagelle degli azzurri: Politano omaggia re Diego con un Eurogoal

Ospina 7,5 – Salva il risultato e rilancia il Napoli in campo Europeo con un balzo degno del miglior “Giaguaro” Castellini. Per il resto ordinaria amministrazione. La bella parata gli vale il buon voto

Hysaj 4,5 Inizia facendo soffrire Gattuso ed i tifosi azzurri. Palla a piede è una frana e talvolta rischia di fare danni megagalattici. A pensar bene è difficile scegliere se è più scarso a destra o a sinistra.

Maksimovic 6,5 – Fa meno paura e meno danni di Hysaj. A differenza dell’albanese però ha un ottimo senso di posizione ed è forte sui palloni alti. Qualche uscita da film di Dario Argento, palla a piede, per scarsità fa concorrenza all’albanese, però si riprende subito. Importante una cosa. Non fa danni.

Koulibaly 10 – Quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare. Il colosso senegalese ma figlio adottivo di Napoli alza un muro che non ha niente da invidiare alla muraglia cinese. Forte fisicamente, in questa partita resta concentrato per 90 minuti e forse più Chi lo critica farebbe bene a ricredersi, Importante che non s’improvvisi Rudy Krol o tenta sortite in avanti senza alcun fine e risultato.

Mario Rui 6,5 Potrebbe segnare dopo pochi minuti ma il cucchiaio non va a buon fine. Buono in fase difensiva dove mette la museruola a Portu dà fastidio solo poche volte. Ha l’intelligenza di non scendere in avanti per non lasciare scoperta la fascia di competenza.

Bakayoko 6,5 –Il Bronzo di Riace voluto dal mister calabrese, nostalgia della terra calabra, è un buon recuperatore di palloni. Gioca per tre, perché deve compensare le deficienze procurate da un Demme sotto tono e da un inutile quanto irritante trottolino Lobotka. Sarebbe opportuno inerire un centrocampista in più

Demme 6,5 – Sottotono ma non è colpa sua. L’asse Merino Silva è perfetto ed imbuca centralmente il Napoli. Demme dovrebbe marcare a uomo la fonte di gioco della squadra avversaria ma non sembra essere ben consigliato da un allenatore, da un buon interdittore sarebbe stata una cosa normale, che non s’accorge della difficoltà non solo di Demme ma del centrocampo intero. (dall’88’ Fabian sv)

Politano 7 Primo tempo da Chi l’ha visto. Anche perché sulla linea dei 4 deve solo cercare di proteggere un Hysaj indecente sulla destra (a sinistra è peggio), Poi quando si sgancia dalla linea a 4 (per sfruttare le sue occasioni sarebbe opportuno utilizzare un 4-3-3 magari proteggendolo da un mediano vero) fa scoccare un fulmine che squarcia il silenzio della Real Arena e regala al Napoli e a Maradona un gran vittoria con un Eurogoal come avrebbe detto il maestro Gianfranco de Laurentiis.

Di Lorenzo 6 Forse l’unica mossa azzeccata del mister. Tiene bene la posizione, protegge Hysaj dalle avanzate del terzino sinistro iberico

Lobotka 4,5 Solo un buon passaggio. Quello su Insigne. Il resto è di un’inutilità unica. Dovrebbe prendere in consegna Merino ma non ha nelle corde la fase difensiva. Tiene il pallone più di una volta. Domanda? Perché fa quella piroetta inutile che non serve praticamente a niente.

(dal 60′ Mertens si)

Insigne 6,5 – È la luce del Napoli fino a quando sta in campo. Sfiora il goal e intelligentemente passa a Petagna nell’azione del goal sfiorato da Mario Rui. Quando esce si spegne la luce del Napoli. Menomale che un fulmine di Politano rende omaggio a Maradona e Gianfranco de Laurenttis.

(dal 21′ Lozano 7 – Gran lavoro di sacrificio. Da vero gregario si mette a disposizione della squadra soprattutto quando ad Osimhen gli vengono i cinque minuti- La si dimostra doppio terzino, bravissimo.)

Petagna voto 6 Solo il passaggio goal a Mario Rui. Paga due eventi tattici. I terzini che non fluidificano e tendono a coprire la difesa e l’uscita d’Insigne.

(dal 60′ Osimhen 5,5 Ingolfato nel modulo 4-2-3-1 va in crisi come gazzella in gabbia. Cerca di dare una mano in fase di ripiego. Non l’avesse mai fatto Si fa ammonire due volte in cinque minuti e quindi espellere. Da recordman Va rivisto il modulo se si vuole vedere il vero Osimhen.

Gattuso voto 5,5. Vince grazie ad un goal di Politano ma di suo ci mette poco molto poco di di buono. Da interdittore dovrebbe almeno tentare di mettere un mediano su Merino ed interrompere l’asse centrale del Real Sociedad. Non se ne accorge ed il centrocampo nel primo tempo va in difficoltà. Su un’azione Merino – Silva la squadra iberica tenta la via del goal ma è San Gennaro da Napoli e non da Corigliano Calabro a salvare il Napoli. Poi ci pensano San Davide Ospina e San Matteo Politano a regalare la vittoria al Napoli. Unica cosa buona quando inserisce Di Lorenzo al posto di Politano per fermare le avanzate di Monreal. Ma comunque non fa niente di trascendentale. Va rivisto il modulo assolutamente. Errare sarebbe umano e perseverare sarebbe da Gattuso, poi.