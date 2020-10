Le immagini dell’impresa del Sorrento a Taranto.

Ecco le immagini della bella vittoria del Sorrento a Taranto. La squadra ha fatto un bel regalo al proprio mister il giovane ma promettente allenatore Luca Fusco. La squadra costiera ha dimostrato di essere granitica in difesa ma allo stesso tempo ha avuto l’abilità di ribaltare l’azione e passare due volte in vantaggio. Il primo goal arriva con un colpo di testa del difensore Cacace che raccoglie una punizione dalla destra. La gioia dei diavoletti di Luca Fusco dura poco perchè il Taranto punto nell’orgoglio riesce a pareggiare dopo un minuto. Calcio d’angolo dalla sinistra, indecisione del portiere sorrentino, il pallone viene rimesso a centro area e Matute segna indisturbato. La squadra di Fusco però non si demoralizza e con un tiro di Liccardi, il Zampagna del Sorrento, che uccella l’incolpevole portiere della squadra pugliese, passa in vantaggio. Taranto-Sorrento 1-2 Gli ultimi minuti di sofferenza non portano a nessun goal per la squadra locale . La sfida finisce con il Sorrento, a mo di Saraceni, corsaro in quel di dello Iacovone di Taranto regalando ai tifosi del Sorrento una gioia e al mister Luca Fusco un felice onomastico. La redazione di Positanonews si associa agli auguri per il mister e si complimenta per la bellissima impresa ,

Le immagini dell’impresa del Sorrento (Fonte Canale 85)