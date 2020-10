L\'Avvocato sorrentino Luca Raiola nominato membro del Comitato Scientifico Eutopian

Sorrento (NA) – L’Avv. Luca Vittorio Raiola, giovane avvocato sorrentino specializzato in diritto pubblico, 38 anni, è stato nominato membro del Comitato Scientifico di Eutopian l’Osservatorio Europeo sull’Innovazione Democratica.

Eutopian ha come scopo centrale l’innovazione democratica, intesa sia come innovazione all’interno di un contesto democratico, sia come innovazione della democrazia, posto che i due aspetti sono tra loro inscindibili, e sono fondativi per un modello di società digitale in cui l’uomo conservi la sua centralità.

Il Presidente di Eutopian è il dott. Roberto Reale matematico e manager dell’innovazione con una esperienza ultradecennale e di prestigio.

Fanno parte del comitato scientifico anche la Prof. Avv. Claudia Sandei dell’Università di Padova e il Prof. Avv. Gaetano Armao dell’ Università degli studi di Palermo il quale attualmente riveste la carica di Vice Presidente della Regione Sicilia.

È la seconda volta che l’Avv. Luca Vittorio Raiola viene nominato membro di un comitato scientifico prestigioso: la prima volta fu nel 2014 quando, a soli trentadue anni, fu nominato membro del comitato scientifico della Fondazione Magna Carta fondata dal Presidente del Senato e docente universitario Marcello Pera, e retta dall’ex Ministro per le Riforme Gaetano Quagliariello.

Ne facevano parte e ne fanno parte tutt’ora importanti personalità del mondo della cultura e delle istituzioni tra i quali si annoverano ad esempio i giudici della Corte Costituzionale Nicolò Zanon e Luca Antonini.

Luca Vittorio Raiola è autore di tre monografie in tema di diritto pubblico e di numerosi articoli e saggi.

L’Avv. Raiola ha dichiarato: “Sono felice di questa nomina e mi preparo a lavorare con entusiasmo. L’innovazione digitale e l’innovazione democratica sono due volti della stessa medaglia. Ringrazio il Dr. Roberto Reale e tutti i membri di Eutopian per la fiducia che farò di tutto per continuare a meritare. Ci aspettano sfide importanti“.