L’avete voluto? E non vi lamentate

La frase corrente è: l’hai votato, tienitelo e non ti lamentare. E tutti, o quasi, a rispondere: ma chi io? Ed allora come ha fatto il buon de Luca a ridiventare Governatore della Campania e con tutti quei voti, se buona parte asserisce di non averlo votato.

Qualche mese addietro il GOVERNATORE, sulla scia dell’entusiamo, era considerato il migliore, colui che aveva salvato la Campania ( E GLIENE DIAMO MERITO) dalla infezione generale.

Concluse le elezioni, a risultati acquisiti, il virus incazzzato si è, da buon fetente, scatenato ed ha deciso di punire la Campania rea di aver riportato l’ex sindaco di Salerno in sella, al posto, forse, giusto. Ma perchè il virus è di destra? scusate la battuta. Solo che adesso sto virus sta esagerando, sta colpendo giovanotte e giovanotti campioni dello sport; sta preoccupando persone che, nonostante la vita castigata di alcuni, hanno dovuto mettersi in disparte, in quarantena.

E sono stati puniti anche gli studenti per una mancata favorevole decisione.

Non si chiudono gli istituti scolatici, ma, come giustamente suggerisce il sempre accorto e presente Nicola MAMMATO, si potenziano i trasporti.

Qualcun altro suggerisce di impiegare qualche migliaia di autobus che dormono, sono fermi nelle autorimesse senza prospettive di lavoro e metterli in servizio in supporto ai pullman di linea .

Pagherebbero gli studenti, se si fosse senza fondi, una quota molto minima (almeno mangerebbero gli autisti e tutto il personale addetto)