L’amico di Positano Denzel Washington alle prese con un grande film “A Journal for Jordan” con Michael Jordan ci sarà Roxanne l nuovo film di Denzel Washington, A Journal for Jordan, avrà come protagonista femminile la star di Roxanne, Roxanne Chante Adams al fianco di Michael B. Jordan.

Dopo una lunga ricerca, la star di Roxanne, Roxanne, Chante Adams, vincitrice proprio con questo film al Sundance Film Festival per la migliore interpretazione, ha ottenuto il ruolo di protagonista femminile al fianco di Michael B. Jordan in A Journal For Jordan della Sony, il nuovo film diretto da Denzel Washington.

Sarà un film che avrà sicuramente successo questo di Denzel amico della famiglia Russo , titolari di Chez Black e Music on the Rocks, nella perla della Costiera amalfitana.

Scritto dal candidato all’Oscar Virgil Williams, il film è basato sul libro di memorie di Dana Canedy pubblicate nel 2008 e sarà prodotto da Todd Black e suoi partner di Escape Artists, Jason Blumenthal e Steve Tisch, insieme a Washington e Jordan (produttori sotto la bandiera della Outlier Society), Aaron L. Gilbert dei BRON Studios e Jason Cloth di Creative Wealth Media.

Il film racconta la vera storia d’amore tra la giornalista vincitore del Premio Pulitzer Canedy (Chante Adams) ed il sergente Charles Monroe King (Michael B. Jordan), prendendo spunto dal fatto che King teneva un diario pieno di lezioni di vita e consigli da tramandare a suo figlio neonato Jordan, mentre era in missione all’estero. Un figlio che non vedrà mai purtroppo suo padre, ucciso in Iraq nel 2006, ma che riuscirà a conoscerne comunque lo spirito, tenuto in vita dai suoi messaggi d’amore indirizzati a lui e a sua madre.

Chante Adams tornerà presto sugli schermi con Bad Hair di Justin Simien, che Hulu distribuirà il 23 ottobre in America, e Voyagers, scritto e diretto da Neil Burger, che dovrebbe arrivate con Lionsgate in primavera. Recentemente, l’attrice ha recitato nel dramma romantico di Stella Meghie The Photograph con Issa Rae e Lakeith Stanfield ed è pronta a prendere parte nell’imminente adattamento di A League of Their Own di Abbi Jacobson.