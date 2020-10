Lacco Ameno (Ischia), il neoeletto sindaco Giacomo Pascale: “Questo è un sogno che ha il volto di 1615 persone”

Giacomo Pascale, il neoeletto sindaco di Lacco Ameno (Ischia), con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, esprime la propria gratitudine per il consenso ricevuto: “Sto sognando e come me 1615 persone. Sono commosso! Sto ricevendo complimenti non solo dal mio popolo lacchese, ma attestati di stima da tutta Italia. Prometto di rispondere a tutti quanto prima! Su Facebook, su whatsapp, alle telefonate. Risponderò presto Amici. Un grazie particolare va ai napoletani che mi hanno dimostrato la loro vicinanza ancora una volta. Un supporto concreto espresso con il voto nei miei confronti. Grazie! Lo sto ripetendo spesso, voi amate questa terra più di quanto si possa pensare! E ringrazio ancora quei ragazzi, quelle ragazze che ci hanno raggiunto dal Belgio, dalla Spagna, dalla Svizzera. Un grazie sincero dal profondo del cuore.

Ma non è finita qui! Siamo solo all’inizio di un lungo cammino. Nel frattempo vi do appuntamento quanto prima in piazza Santa Restituta. Seguiranno presto informazioni sul giorno e sull’orario. E se ancora non fosse chiaro: il voto è un sentimento. Non mancate, vi aspetto per ringraziarvi da vicino!!!”.