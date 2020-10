La salvezza pubblica \"La legge suprema di de luca \"

Salerno . Lettera a De Luca Governatore della Regione Campania Ill/mo Presidente, mi congratulo con Lei per la meritatissima rielezione. Ne sono felicissima, penso di poter parlare anche a nome degli altri cittadini dato il consenso che le abbiamo riconosciuto. Con Lei continuiamo a sentirci sicuri, avendo capito che per Lei “la salvezza pubblica è la sua legge suprema.” Ho ammirato tantissimo la sua disapprovazione a quell’ assembramento davanti all’Istituto Tasso di Salerno, di cui ci ha mostrato la foto ma, ovviamente, assembramento che si verifica davanti a tutti gli Istituti. Ritenendo che nelle Scuole c’è il futuro del Paese, vorrei proporLe un mio pensiero, non perché Lei ne abbia bisogno, ma un detto recita: -Anche uno stolto può aprire la mente – Per evitare ciò Lei potrebbe suggerire ai cinque Prefetti della Regione, un piano di coordinamento interforze, per disporre una pattuglia davanti a ogni Istituto. Suppongo che anche i militari in pensione sarebbero disposti a dare una mano, sia per l’ingresso che per l’uscita; anche perché così il Covid entrerebbe di meno nelle famiglie e si uscirebbe prima da questa maledetta pandemia. Nell’augurarle buon prosieguo la saluto cordialmente.

Salerno, 6 ottobre 2020 Prof. ssa Maria Marsicano