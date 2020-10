La pagella della brutta serata azzurra

Meret sv – Incolpevole sul goal olandese. Per il resto non si vede né si sente.

Di Lorenzo 5,5 Molto impreciso nei cross, nei passaggi e nelle chiusure. La brutta copia del giocatore che conosciamo

Maksimovic 6 – Fa paura quando prende il pallone. Non fa danni.

Koulibaly 5. Il peggiore in campo. Impreciso negli interventi difensivi, Vorrebbe fare il centrocampista aggiunto, il terzino di fascia. L’unico compito che dovrebbe svolgere è difendere la propria porta ma sbaglia clamorosamente nell’azione del goal. Nel primo tempo regala a Sugawara un’azione goal.

Hysaj 5,5 La peggiore partita del 2020-21. Non può giocare quando la squadra ha bisogno di una spinta offensiva. La fascia sinistra è orfana di un forte terzino sinistro degno di tale nome.

(dal 58′ Mario Rui 5,5 – Solo il cross per Petagna il resto è confusione tattica totale)

Fabian 6 – Nel primo tempo è il migliore del Napoli Cerca d’imbastire le azioni degli azzurri. Rifila un tunnel ad un giocatore olandese. Fornisce un assist a Osimhen che è altruista e passa a Mertens che sbaglia, Poi mette con un colpo di biliardo il giocatore belga davanti alla porta avversaria. Nel secondo tempo cala vistosamente e si spegne nel momento più importante. Ha bisogno di un giocatore come Bakayoko che lo protegge. Peccato che Gattuso non riesce a capire che il duo Lobotka e Fabian Ruiz non sembra essere adatto perché l’uno è il doppione dell’altro

Lobotka 4,5 – Ed è pure troppo. Rallenta tutta l’azione degli azzurri. Fa la trottola su sé stesso perdendo sempre l’attimo per offendere. Non difende né offende, da solo fastidio per come gioca

(dal 65′ Demme 5,5 – sv)

Politano 5 È la brutta copia del giocatore ammirato domenica. Non sembra ispirato molto. Gioca sottotono. Solo un tiro deviato in angolo e nulla più. Si spera che le partite iniziali non siano come si dice a Napoli:” Frusc’ e scopa nov” Nel secondo tempo però cresce d’intensità

(dall’83’ Bakayoko sv)

Mertens 4 – Non doveva giocare perchè fisicamente non a posto. Ma Gattuso ottusamente lo tiene in campo fino alla fine. Il goal sciupato è la conferma della condizione fisica del belga è deficitaria. Se ne sono accorti tutti tranne lui, Gattuso.

Lozano 5,5 Non nella migliore serata del messicano. Cerca sempre il varco giusto. Su di lui un rigore netto dato da un arbitro inadeguato in campo internazionale. Cerca l’uno due ma non viene compreso.

(dal 58′ Insigne 5,5 – S’incarta anche lui purtroppo)

Osimhen 6 Altruista lo è, e questo per un attaccante è grave. S’impegna allo spasimo litigando con tutti. Sciupa più di un’occasione.

(dal 65′ Petagna5– Potrebbe pareggiare ma il suo colpo di testa va fuori)

Gattuso voto 4,5. Al di là della muraglia olandese che il Napoli non riesce a scardinare, commette errori di valutazione molto evidenti. Sbaglia a non fare giocare Mario Rui dall’inizio Sebbene il portoghese non abbia fatto sfracelli ma tecnicamente è migliore di Hysaj. Non è questa la partita dove devi bloccare gli esterni. Poi Lobotka non può giocare con Fabian Ruiz. A centrocampo mai il Napoli ha recuperato un pallone. Mertens non è in forma e non lo deve fare giocare. Capitolo sostituzioni catastrofico. Osimhen stava giocando bene quindi doveva uscire Mertens. Mettere Bakajoko agli ultimi minuti è una presa in giro per l’intelletto dei tifosi azzurri. Politano poi nel secondo tempo stava crescendo.