La P.A. Millenium Costa d’Amalfi in cerca di volontari per il prossimo anno.

CAMPAGNA ADESIONI 2020/2021

La Pubblica Assistenza Millenium, rappresenta da oltre un ventennio l’ Anpas in Costa D’ Amalfi.

Il campo d’azione va dalla PROTEZIONE CIVILE, quindi prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza, ai servizi di TRASPORTO INFERMI, con ambulanza e auto mediche, il tutto per venire incontro alle esigenze del Territorio della Costa D’ Amalfi e dei suoi cittadini.

La Millenium è il GRUPPO DI RIFERIMENTO DI VOLONTARIATO di Protezione Civile dei Comuni di Amalfi, Atrani, Conca Dei Marini, Minori, Ravello e Scala, con i quali collabora in stretta sinergia per la pianificazione e la gestione delle emergenze e l’ assistenza alla popolazione.

Grande attenzione viene data all’ attività di INFO/FORMAZIONE della cittadinanza attraverso corsi specifici e campagne informative.

Dal 2018, è sede Regionale accreditata (Regione Campania) per la formazione BLS-D (Basic Life Support And Defibrillation).

Da quest’ anno è stato strutturato il NUCLEO OPERATIVO DRONI, che aumenta la capacità specifica di monitoraggio e controllo in collaborazione con gli enti preposti.

L’ invito a tutti, dai 18 anni in su, ad entrare a far parte di questa grande famiglia, partecipando ai corsi di formazione GRATUITI, per poi poter dedicare parte del proprio tempo libero alla nostra Terra ed alla nostra Gente!

Dai 12 anni è possibile entrare a far parte del GRUPPO GIOVANI, reparto consolidato, fucina di valori e nuove, future prospettive.

Vi Aspettiamo:

INSIEME OLTRE LA TEMPESTA!

Per info: info@millenium.it

Tel: 089 83 18 34