La conferenza integrale pre -Az Alkmaar di Gattuso

Il mister di Corigliano Calabro ha presentato la partita di Europa League in una particolare conferenza stampa che ha tenuto in considerazione le misure anti-Covid-19

Cosa pensa dell’Europa League , può essere un obiettivo stagionale?

L’Inter ha raggiunto la finale e anche noi potremmo fare lo stesso. Per me e peri i mie giocatori l’Europa LE L’anno scorso solo un giocatore è andato al Siviglia. Mancare solo un attaccante per loro E’ un girone che può essere difficile se non lo affrontassimo con la dovuta concentrazione.

Come si preparano le partite in questo periodo?

Le partite si preparano durante la settimana con l’obiettivo di trovare l’equilibrio. Per fare ciò c’è bisogno di concentrazione .Ho una squadra che si allena con entusiasmo. Solo così ci ci possiamo esprimere al meglio Noi dobbiamo fare giocare la squadra al massimo. Dobbiamo soffrire e dobbiamo cercare migliorare l’aspetto mentale

Si può vincere l’Europa League?

E’ difficile da sapere. Queste sono chiacchere da Bar Dobbiamo tornare in Champions League ed è quello il nostro obiettivo. E’ quello il posto del Napoli.